Nyheter

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Raja (V) er til stede på pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 15. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet (FHI) vil også være til stede.

Solberg på klimatoppmøte

Statsminister Erna Solberg (H) er blant de 40 stats- og regjeringssjefene som USAs president Joe Biden har invitert til digitalt klimatoppmøte. Også Kinas president Xi Jinping og den russiske presidenten Vladimir Putin er invitert. Solberg møter pressen rundt klokken 14.45 utenfor Statsministerens kontor i etterkant av møtet.

Dom etter forsøk på terrorangrep

Torsdag kommer dommen i saken mot Akayed Ullah etter et mislykket forsøk på et rørbombeangrep ved Times Square i New York i 2017. Ullah har uttrykt støtte til al-Qaida.