Klokka 15.54 mandag ettermiddag melder politiet om ei trafikkulykke i Malmefjorden.

Ulykka skjedde ved Malmeskiftet.

Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra mellom to biler.

Politiet får opplyst at det skal være snakk om lettere personskade. To menn var involvert i ulykka, den ene i 50-åra, og den andre i 40-åra. Det opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad hos Politiet i Møre og Romsdal.

– En av personene har smerte i hode og nakke. Slik vi har fått forklart hendelsesforløpet, ble en bil truffet da den sto i ro. Det er 70-sone på stedet, sier Ferstad.

Airbagen ble utløst i den bakerste bilen, og operasjonsleder Ferstad forteller om en del materielle skader på bilene.

Det er noen trafikale utfordringer, og et felt er stengt på ulykkesstedet.

– Men trafikken flyter greit forbi. Det er ei busslomme på sida av vegen, sier operasjonslederen.