Reiseboble mellom Australia og New Zealand åpnet

Gleden var stor da New Zealand og Australia mandag åpnet for karantenefri reise mellom de to landene for første gang på over et år.

Begge land stengte sine grenser for alle utenom egne borgere og andre med oppholdstillatelse i mars i fjor for å hindre koronasmitte. Takket være de strenge tiltakene har de sluppet billigere fra pandemien enn de fleste andre land i verden.

366 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 366 koronasmittede i Norge. Det er 189 færre enn snittet de siste sju dagene og 340 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

I Oslo ble det registrert 88 nye koronasmittede siste døgn. Det er 76 under snittet de sju foregående dagene.

Blinken forsvarer tilbaketrekning fra Afghanistan

USAs utenriksminister Antony Blinken forsvarte søndag beslutningen om å trekke USAs militære ut av Afghanistan.

Til TV-kanalen ABC sa Blinken at terrortrusselen nå kommer fra andre steder, og at USA må konsentrere seg om andre trusler, som Kina og koronapandemien.

Kraftig smitteøkning i Ontario

Canadas statsminister Justin Trudeau sier at regjeringen vil sende ekstra hjelp og støtte til provinsen Ontario som opplever en kraftig økning av koronasmitte.

Helsepersonell skal mobiliseres i Canadas øvrige provinser for å sendes til Ontario, særlig Toronto-området, der situasjonen er mest kritisk. Smitten har skutt i været de siste dagene, og helsesystemet i Ontario er i ferd med å overbelastes.

Europeisk superliga i fotball bekreftet

Opprettelsen av en ny europeisk superliga i fotball ble bekreftet natt til mandag. Superligaen skal bestå blant annet av Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus og Milan.

Planene er fordømt av Uefa og fotballmyndighetene i klubbenes hjemland, som truer med eksklusjon.