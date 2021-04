Nyheter

Boreal AS melder like etter kl 08 fredag at ferja Karlsøyfjord i B-rute 33 Molde - Vestnes går inn i rute igjen fra Molde 08:50 - Vestnes kl 09:30.

Ferja har vært ute av drift fredag morgen.

Boreal meldte tidlig fredag morgen at Karlsøyfjord på Rute 33 Molde - Vestnes var ute av drift.

Litt etter 0730 ble det meldt at ferja var inne i ruta igjen, men like etterpå kom ny melding om at Karlsøyfjord fortsatt var ute av drift.