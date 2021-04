Nyheter

MOLDE: I et intervju med Romsdals Budstikke før påske sa Frps stortingskandidat Frank Sve at dersom E39 med Møreaksen bygges, blir det ikke ei krone til å utbedre Eksportvegen E136 mellom Vestnes og Dombås. Sve kritiserte også Helge Orten og regjeringen for å ikke ha funnet penger til E136 gjennom Romsdalen.