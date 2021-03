Derfor sendte de brev til Vegvesenet om Bolsønes-Kviltorp

Nyheter

Administrasjonen i Molde kommune har de siste dagene fått pepper for et brev de sendte til Vegvesenet. Kommunalsjef Teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes, mener administrasjonen kun har fulgt opp kommunestyrevedtaket fra mai i fjor, da de svarte på brevet fra Statens vegvesen og ba dem fortsette planarbeidet for Bolsønes-Kviltorp.