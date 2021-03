Nyheter

(Driva:) Reaksjonene er mange og sterke i tidligere Nesset kommune etter at det sist uke ble kjent at administrasjonen i Molde kommune ser på flere mulige endringer i skolestrukturen. For tidligere Nesset kommune er blir det skissert flere alternativ som kan komme til å berøre skolene i Vistdal, Eresfjord og i Eidsvåg.