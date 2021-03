Bobilhøvding Leif Kroken jubilerer

Ingen har solgt så mange campingvogner og bobiler som han. Men i starten fikk han motbør

Faren Lars likte så dårlig at Leif skulle søle vekk hardt tjente penger at han ba en venn på Lesja blokkere vegen og stoppe Leif i tjuvlånt drosjebil på veg til Oslo for å hente sin første campingvogn.