Retten sa nei til å løslate brannsiktet raumamann

(åa.no): Han ble pågrepet samme ettermiddag som brannen oppsto og har vært fengslet siden. Han ble 15. oktober siktet for å stå bak brannen, og ble siktet for overtredelse av straffeloven § 356, jf. § 355, som er henholdsvis Uaktsom fremkalling av fare for allmennheten og Fremkalling av fare for allmennheten. Brudd på straffelovens § 355 straffes med fengsel fra 2 år inntil 15 år.