Smittet ble tatt av fly som skulle til Molde

Nyheter

Molde hadde ingen nye smittetilfeller onsdag, men en person som skulle ta fly fra Oslo til Molde har testet positivt. Et vitne forteller at vedkommende ble tatt av flyet før det tok av i retning Molde.

Folk sto tett i tett i vaksineringskø. Nå tar kommunen grep Mange eldre ble stående altfor tett i køa for å komme inn til vaksinering i Moldehallen onsdag. – Ikke møt opp for tidlig! er oppfordringen fra Molde kommune.

– Det stemmer at en person som testet positivt på koronasmitte ble tatt av et fly på Gardermoen. Dette resulterte i at flere personer har blitt satt i karantene, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune.