Litteraturhistoriens Europaliga

Nyheter

Det skal mye til for å overgå Bjørnson som nasjonalsymbol. Hans litterære og politiske skikkelse har formet vårt land og han står som en påle i hjertet av Norge . Lorca på sin side, er -utrolig nok – en enda sterkere nasjonal gallionsfigur. Der Bjørnson brukte grasiøse ord og kraftfull røst på vegne av nasjonen, brukte Lorca gråten og den amorøse sangen for å vinne Spanias triste hjerte. Han var allerede en folkekjær forfatter da han, 38 år gammel ble myrdet tidlig i den spanske borgerkrigen. Bjørnson ga oss «Ja vi elsker.» Lorca ga Spania «Sigøynerballader.» Den den flamboyante poetens mørke tårer vinner første kategori med hårfin margin, over vår norske bauta.