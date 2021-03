Frp: – Stortingsvalget avgjør - ikke NTP

Nyheter

– Heldigvis får velgerne bestemme dette til høsten. Vi vet at regjeringen har flertall med Senterpartiet i å velge Møreaksen. Men det er et flertall som er nå. Det er stortingsvalget til høsten som vil avgjøre hva som blir bevilget inn i de årlige budsjettene, ikke at prosjektet er inne i NTP. Det er bare en plan, sier Sve.