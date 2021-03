David (37) kjører Studebaker (71) som bruksbil

Nyheter

I forrige uke var det mildvær, regn og bare veger. I Fjellbruvegen i Molde la vi merke til en meget spesiell bil. C-13177. En Studebaker Champion. Noe slikt har vi aldri sett før. Et kjapt søk på nettet avslørte at David Hoem er eieren. Vi kontaktet 37-åringen, som kan fortelle at bilen vanligvis står på lager i parkeringstunnelen nå for tida. Men er det mildvær og bar asfalt, så får den staselige kjerra ut og lufte seg.