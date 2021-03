Nakstad til NRK: Trolig nye tiltak i skolene fra neste uke

Nyheter

Årsaken er en økning i smittetall den siste tiden, sier Nakstad til kanalen lørdag.

– Vi kan også forvente at vi vil finslipe på råd og retningslinjer når det kommer til skoler, hvordan vi kan styrke smittevernet rundt barna sånn at vi ikke får utbrudd inn i barnehager og skoler og kan holde utdanningsinstitusjoner mer åpne, sier han.

Regjeringen opplyste i en pressemelding fredag at de har bedt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå smittevernveilederne for skoler og barnehager med utgangspunkt i økende nasjonal smitte og flere tilfeller av muterte varianter.

– Vi har fått mange innspill fra barnehagene og skolene om at de ønsker seg en oppdatering av veilederne etter at de nye virusvariantene har kommet. Vi ser også at det varierer en del hvordan skolene etterlever tiltakene. Derfor er det grunn til å vurdere nærmere hvordan gult og rødt nivå bør praktiseres, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).