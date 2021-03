Nyheter

Torsdag kveld kom det melding fra Molde sykehus om at ytterligere en sunndaling har testet positivt for covid-19. Dette er det 14. smittetilfellet som følge av det lokale utbruddet. Personen sitter allerede i karantene og er nå isolert. Det er ikke behov for smittesporing som følge av dette tilfellet, skriver Sunndal kommune selv i en pressemelding på egne hjemmesider.