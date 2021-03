Uholdbar ferjesituasjon

Nyheter

Mandag var det full stopp og lange forsinkelser på ferjesambandet mellom Molde og Vestnes. Hendelsen føyer seg inn i rekka av driftsproblemer etter at Boreal tok over ansvaret for sambandet ved nyttår. Selskapet har flere ganger understreket at de jobber på spreng for å sørge for god dekning. Full stans i morgentrafikken mandag svekker tilliten ytterligere. Det som skjedde på mandag må møtes med handling.

Problemene på ferjesambandet rammer både privatpersoner og næringslivet. Vestnes-ordfører Geir Inge Lien (Sp) vil nå ha mangelen på reservekaier på dagsorden. Han kommer med en tydelig oppfordring rettet mot Statens vegvesen. Han viser til at Molde-Vestnes er et av landets største ferjesamband, og at en driftsstans får store konsekvenser. Løsningen Statens vegvesen sammen med Boreal kom opp med på mandag er ikke tilfredsstillende. Alarmen fra ordfører Lien i Vestnes bør derfor tas på stort alvor. Dette er en sak som også burde egne seg for ROR ettersom sambandet har en nøkkelfunksjon i regionen.

Statens vegvesen må få på plass en tilfredsstillende reserveløsning for sambandet. Samtidig bør man gå nøye gjennom hva slags krav man stiller til beredskap, spesielt når nye driftsselskap overtar ansvaret for en strekning. Det skal være forståelse for innkjøringsproblemer, men problemene som har oppstått ved dette skiftet har vært mer omfattende. Spesielt rammer dette transportselskapene som sitter i kø mens lønnskostnadene løper og gods blir forsinket.

Inntrykket etter å ha hørt forklaringene fra Statens vegvesen og Boreal er rett og slett at man har vært uforberedt. Det gjør at man kommer bakpå når problemene oppstår. Det er bra at det nå er opprettet en dialog, men nå må man holde oppmerksomheten på denne saka fram til en mer permanent løsning foreligger. Uten ferjer stopper mye opp i lokalsamfunnet. Derfor er omfanget av disse driftsutfordringene uholdbare. Et av landens mest trafikkerte samband må ha en skikkelig reserveløsning.