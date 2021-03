Solberg til TV2 om SMK-involveringen: – Ingenting feil med kulturen

Nyheter

TV2 har fått statsminister Erna Solberg i tale, og på spørsmål om det er en ukultur ved Statsministerens kontor (SMK), svarer Solberg at det ikke er noe feil med kulturen. På spørsmål om når hun ble klar over at hennes egen statssekretær var involvert i dette, svarer hun følgende til TV2:

– Jeg ble klar over det da jeg var tydelig på at jeg ikke synes at dette ikke var en god diskusjon. Jeg ble klar over det da dette ble formidlet til VG. Det må ha vært på mandag. Jeg har hatt fri i fire dager. Jeg var ikke på kontoret før på mandag.

Statsministeren holder fast ved at kritikken er et sidespor, og at hun tar avstand fra Dahls utspill.