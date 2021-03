Nyheter

I et intervju med Romsdals Budstikke understreker Dahl at hans utspill var helt hans eget initiativ og at det blir feil å knytte det opp til statsminister Erna Solberg. Dahl ringte statssekretær Peder Egseth ved statsministerens kontor før han gikk ut i VG med sin kritikk av smittehåndteringen i Oslo.