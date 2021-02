Tjuver stjal basarpremier for 20.000 kroner – nå har Vestnes-bedrifter sørget for nye

Nyheter

Det var i slutten av januar at leder i Skorgen Vel, Per Villa, merket at det manglet flere ting fra premielageret til basargjengen på grendahuset i Skorgen i Vestnes. Over hundre tombola-gevinster, et håndlaget hjørneskap og mye annet var tatt. Dette var gevinster gitt både fra bedrifter og privatpersoner.