Mutert virus i Sunndal - ansatt ved Alti-sentret smittet

(Driva.no) Slik lyder pressemeldingen fra kriseledelsen i Sunndal, som ble sendt ut like etter klokken 23 torsdag kveld:

To personer har i dag, torsdag 25. februar, testet positivt på covid-19 i Sunndal. Begge testene viser mutert virus, men det er foreløpig ikke klart hvilke mutasjoner det er snakk om. De to smittetilfellene har ingen forbindelse. Den ene personen var på gjennomreise, og har ingen nærkontakter her i kommunen. Den andre smittede er tilknyttet spisestedet Timian og Persille, og har potensielt mange nærkontakter. Kommunen har satt i gang smittesporing torsdag kveld, og jobber for å få satt aktuelle nærkontakter i karantene.

Intensiv smittesporing

- Det er avgjørende for den videre utviklingen at vi får kartlagt og satt aktuelle nærkontakter i karantene så fort som mulig. Gjennom intensiv smittesporing, karantene og testing gjør vi nå det vi kan for å avverge utbrudd, sier kommuneoverlege Svein Anders Grimstad.

Personen som har vært på gjennomreise er hjemmehørende på Østlandet, og oppsøkte infeksjonsklinikken i Sunndal etter å ha fått beskjed om å ha vært i kontakt med en bekreftet covid-19-positiv. Vedkommende har ingen nærkontakter i Sunndal, og har returnert til Østlandet.

Den smittede med tilknytning til Timian og Persille er sunndaling og student i Trondheim, og jobber ved spisestedet i deler av vinterferien. Smittevei er ikke kjent, men vi er rimelig sikre på at vedkommende ikke har blitt smittet her i kommunen.

- Bestill test umiddelbart

Ansatte ved Timian og Persille som har jobbet sammen med den smittede er torsdag kveld satt i karantene. Kommuneoverlegen oppfordrer i tillegg alle som har vært spisegjester på Timian og Persille i perioden mandag til onsdag denne uken til å bestille test umiddelbart, og samtidig gå i karantene.

Karanteneperioden er i utgangspunktet 10 dager, men vi oppfordrer alle til å reteste seg på den 7. dagen etter mulig kontakt med den smittede. Dersom denne andre testen er negativ, kan karantenen avsluttes.

Øvrige besøkende på spisestedet bes være ekstra oppmerksom på symptomer og å praktisere ekstra smittevernrutiner, og å teste seg umiddelbart ved symptomer eller mistanke om smitte.

Test kan bestilles via kommunens hjemmeside eller direkte på www.helsenorge.no, eller ved å ringe infeksjonsklinikken på 907 14 174. Telefonen er betjent alle dager mellom kl 08.30–10.00 og kl 13.00–15.30

- Vi øker nå testkapasiteten og gjennom helgen for å kunne få gjennomført denne omfattende testingen så raskt som mulig, sier Grimstad.

Kommunen vil komme med oppdatert informasjon i løpet av fredag, eller så snart det kommer avklaringer på videre tester.

