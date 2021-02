Mutert virus i Sunndal - 250 i karantene

Nyheter

Det ble torsdag kveld kjent at to personer er bekreftet smittet av en mutasjon av covid-19. Det ene smittetilfellet er knyttet til spisestedet Timian & Persille i ALTI Sunndal, og har utløst en større smittesporing. Det har i løpet av fredag blitt jobbet for fullt med smittesporing, skriver Sunndal kommune på sin hjemmeside.

Anslagsvis 250

Om lag 150 personer er kontaktet direkte og satt i karantene av smittesporingsteamet, og disse utløser også et betydelig antall flere personer i karantene. I tillegg er det også et ukjent antall personer som har satt seg selv i karantene etter at de har vært ved spisestedet de aktuelle dagene. Ut fra gjennomførte tester og bestilte testtimer i dag, er det nå anslagsvis 250 personer i karantene.

Testing også i morgen

Så langt i dag er vel 100 personer testet, og det er nå åpnet for testing fram til kl 22 i kveld. I morgen blir det også testing hele dagen og kvelden,