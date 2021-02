Nyheter

(Driva:) - Vi har to positive koronatester, hvorav en ikke har nærkontakter i Sunndal. Den andre er mer utfordrende, skriver Grimstad i en sms til Driva klokken 18.45.

- Den andre er mer utfordrerende. Vi trenger kvelden på å samle trådene, og så vil det blir sendt ut en pressemelding når kveldens arbeid er avsluttet, skriver Grimstad.

Det var VG som først meldte at to personer som er folkeregistrert i Sunndal testet positivt for korona torsdag 25. februar.

Dette var derimot ukjent for kommuneoverlegen da Driva snakket med Svein Anders Grimstad i 18-tida.

– Nei, jeg kjenner ikke til at det er noen nye smittetilfeller i Sunndal i dag. Vanligvis er det en person som har tilhørighet til Sunndal, men bor et annet sted, i slike tilfeller, sa kommuneoverlege og smittevernlege Svein Anders Grimstad til Driva ved 18-tida.

– Kjenner du til noe nye innleggelser?

– Nei, det er heller ingen som er innlagt som bor i Sunndal. Det må i så fall være en person som er folkeregistrert i kommunen, men som oppholder seg i en annen kommune, som eksempelvis en student, sa Grimstad.

VG har siden koronautbruddet i fjor nå totalt 12 smittede fra Sunndal. Kommunen operer derimot nå med ni registrerte tilfeller, inkludert de to tilfellene som er registrert i dag.

Det var Driva som først hadde denne saken.