Pengebingen fylles opp

Aukra kommune sitter på den grønneste greina blant kommunene i vår region. Ingen annen kommune henter inn så mye penger i eiendomsskatt som Aukra; rundt 250 millioner kroner i året. Hovedkilden til eiendomsskatt er ilandføringsanlegget på Nyhamna. Regnskapet for 2020 viser at kommunen fikk et overskudd på 142,3 millioner kroner.