Nyheter

ÅA.no: Det var ved sjutiden tirsdag kveld Vegtrafikksentralen meldte på Twitter at et tre hadde veltet ned på E136 ved Set i Innfjorden, og at vegen var stengt. Ved 20.30 tiden meldte de at vegen var åpnet igjen. Men bak disse meldingene ligger det litt mer dramatikk enn som så.