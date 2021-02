Kverulant, passasjer som nektet å betale, skadeverk og feststøy

Nyheter

Ørsta sentrum, kl 02.20: En kverulerende 19-åring nektet å oppgi personalia til politiet. Vedkommende ble anmeldt og bortvist fra stedet.

Molde, Hjelset, kl. 02 01: En mann i 30-årene anmeldes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Blodprøve ble tatt, førerkort beslaglagt, og anmeldelse ble foretatt.

Ålesund sentrum kl 00.59: Politiet fikk melding om forstyrrelse av natteroen i form av feststøy fra privat bolig. Ved patruljens ankomst var festen i ferd med å avsluttes. Verten innså at det var altfor mange personer til stede.

Aure, kl. 00.49: To personer var i ferd med å ødelegge gjenstander og utførte skadeverk på en bil. De hadde en skremmende/truende adferd overfor andre personer på stedet. Den ene av dem, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Blodprøve, førerkortbeslag og anmeldelse.

Kristiansund, Kirkelandet kl. 00.40: En taxifører ba om bistand med en beruset passasjer som nekter å gjøre opp for seg. En patrulje kom til stedet, og passasjeren betalte regningen. Personen var for beruset til å ta vare på seg selv, og ble kjørt til arresten for å sove ut rusen der.

Ålesund sentrum kl 00.12: Patrulje kom over en hendelse der flere personer var involvert i en ordensforstyrrelse. En mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum. En annen mann i 20-årene anmeldes for besittelse av narkotika.

Ålesund, Aspøya kl. 22.34: Politiet fikk inn klage på gjentagende feststøy / forstyrrelse av natteroen. Verten ble kontaktet og avsluttet festen på eget initiativ. Ingen pålegg ble gitt.

Molde, kl. 22.28: Politiet fikk klage på gjentagende feststøy fra privat bolig. Huseier ble oppringt, og pålagt å dempe seg.

Stranda, kl 21.57: Klage på feststøy og ansamling av mange personer i privat bolig. Patrulje kom i kontakt med huseier som ble pålagt å dempe festen, samt følge de anbefalte nasjonale smittevernreglene. Patruljen talte 12 personer på festen.

Molde, kl. 21 08: Politiet fikk inn melding om en mannsperson som sto på en veranda og ropte og skreik, med en pistollignende gjenstand i hver hånd. Den berusede mannen i 50-årene ble satt i arrest, og sak blir opprettet.