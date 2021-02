Dette er hotellets 120 år gamle historie - og nå skal det restaureres

Nyheter

(Åndalsnes Avis:)Det er vel få som kjører Romsdalen ofte, som ikke har fått med seg det høyreiste, ærverdige trehuset på oversida av E136, rett før fylkesgrensa i Lesja kommune. Kanskje ikke alle vet at det engang var et staselig hotell og at selveste Kong Haakon og kronprins Olav har vært på besøk. Og ikke minst er hotellet stedet der de samme herrer, pluss daværende regjeringen, etablerte Notraship-Norwegian Shipping and Trade Mission, verdens største rederi, 22. april 1940.