Nyheter

– Det du ser i steikepanne her, er mine spesialkomponerte fiskepannekaker. De inneholder sei, lyr, hyse, melk, krydder og mye annet rart. Ikke vet jeg. Jeg er ikke skapt for å være på kjøkkenet, jeg er skapt for å være på sjøen, sier unge Oliver fra Midsund.