TV-debatten om fødesaken er nå ferdig - du kan spole i sendinga

Du kan se debatten på Stortings-TV på denne lenka.

Høie vil instruere om fødegjenåpning SV var opposisjonspartiet som tydeligst krevde at gjenåpning av føde i Kristiansund ikke skal gå utover føden i Molde.

OPPDATERING KL. 15.35: Fødesaken er nå ferdig debattert i Stortinget, med føden i Kristiansund som sentralt element. Du kan gå til lenka over og spole tilbake hvis du vil se den.

Saka rakk ikke å bli debattert før kl. 13, som var kravet for å bli med på voteringa kl. 14. Debattene fortsetter uansett i ettermiddag / kveld, mens votering over disse sakene vil skje tirsdag 23. februar fra kl. 15. Voteringer skjer bare to ganger i uka, tirsdager og torsdager.

Møtet begynte kl. 10, og saka "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet" står altså som nummer 6 av de 11 innstillingene Stortinget skal debattere i dag.

Her er oppdatert talerliste. Øverst viser den hvilken sak som debatteres akkurat nå, hvem som står på talerstolen, og hvem som videre skal ta ordet.

Her er hele dagsorden for dagens Stortings-debatt.

På denne lenka er selve kravet - "komiteens tilråding" - der de ber om at Høie instruerer Helse Midt til føde-gjenåpning i Kristiansund. Et flertall av Ap, Frp, Sp og SV står bak tilrådinga vedtatt 9. februar.

Tilrådinga er formulert slik: (merk ordet "ber")

I

Stortinget ber (vår utheving) regjeringen instruere Helse Midt-Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund i tråd med Stortingets vedtak nr. 574 (2019–2020).

II

Stortinget ber (vår utheving) regjeringen snarest sørge for at Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødvendige faglige og økonomiske ressursene til å sikre forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, og informere Stortinget på egnet måte.

Her er representantforslaget fra Sp i sin helhet, "om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet"

Og her er alle de ulike merknadene fra helse- og omsorgskomiteen i saka, både de med et flertall og de med et mindretall bak seg.

På denne lenka ligger svar fra helseminister Bent Høie i saka, fra oktober.

