Magnus Espeland fryktet det verste, men koronaåret ga rekord for Reser

Nyheter

– I en normal januarmåned omsetter vi for 400-650.000 kroner. Men i januar i år var omsetninga på nær en million kroner! Det betyr utrolig mye for et lite nisjefirma. Å få en sånn boost er helt fantastisk, sier Magnus Espeland, som er daglig leder og eier av Reser AS i Molde.