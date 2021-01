To tatt for ruskjøring med samme bil i småbåthavn

Nyheter

Politiet fikk ved 22-tiden fredag kveld melding om at en bil spant og sladdet rundt i småbåthavna i Elnesvågen. Ifølge meldingene hadde bilen også kjørt seg fast flere ganger. En politipatrulje rykket ut og fant bilen og to menn i begynnelsen av 20-åra på stedet. Det viste seg at de to hadde byttet på å kjøre. Begge ble oppfattet som ruspåvirket. Førerkort ble beslaglagt, blodprøver tatt og saken er anmeldt, får Romsdals Budstikke opplyst hos Politiet.