Ber Frp se seg selv i speilet

Fremskrittspartiets Frank Sve gikk i går ut i Sunnmørsposten og kalte Ap-løftet om å halvere ferjetakstene for "politisk svindel". Sve viser til at Ap sitter med makten i fylkeskommunen som gikk med over 300 millioner i overskudd i 2019. Pengene kunne være brukt til å senke ferjetakstene, mener Sve.