Lover halv pris på ferjene

MOLDE: Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal har argumentert for at ferjetakstene blir valgkampsak i år. Det har partileder Jonas Gahr Støre og hele toppledelsen sagt seg enig i. På Dagsrevyen i NRK torsdag kveld fortalte nestlederen i Ap, Bjørnar Skjæran, at Arbeiderpartiet vil sette ned ferjeprisene over hele landet til det halve.