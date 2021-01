Kan vaksinere 1500 i uka

Nyheter

Det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen), som har kartlagt hvor stor vaksinasjonskapasitet kommunene har. På spørsmål om hvor mange vaksiner Hustadvika kan klare å gi i en periode, svarer kommunedirektøren opp mot 1500 per uke. Kommunedirektøren mener videre at de skal kunne greie å vaksinere en fjerdedel av kommunens folketall i løpet av to uker.