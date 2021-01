Besøkt eller fått besøk fra Follo/Oslo-området? Slik skal du forholde deg

Nyheter

På Østlandet gjøres det nå kraftige innstramninger i mange kommuner i kampen mot spredning av det britiske mutantviruset. Og søndag innførte både Molde kommune og helseforetaket klare regler for sine ansatte som har besøkt eller fått besøk fra de berørte kommunene i Follo/Oslo-området.

Går tilbake på ansatt-råd

Molde kommune har imidlertid hatt møte i kriseledelsen mandag morgen, og valgte å gå tilbake på rådene som ble gitt til ansatte i går kveld. I stedet følger kommunen de nasjonale retningslinjene.

– Vi gjør nå justeringer i anbefalingene vi ga i går ettermiddag som resultat av anbefalingene vi fikk seint i går kveld fra Helsedirektoratet, sier kommuneoverlege Cato Innerdal til Rbnett.

Ingen spesielle regler



Der står det at det ikke er noen spesielle regler for dem som har vært i Oslo og/eller Viken, eller som har hatt besøk derifra.

Unntaket er de som kommer fra Nordre Follo og som er helsepersonell. Dette er i henhold til nasjonale retningslinjer, og Molde kommune følger disse.

Rådene er altså som vanlig: Hold avstand, vær nøye med hånd- og hostehygiene, og hold deg hjemme og test deg dersom du får symptomer. Man trenger ikke teste seg uten at man har symptomer. Dette gjelder alle innbyggere i Molde kommune, inkludert ansatte i kommunen.

– Dersom du pendler til og fra Oslo-området, må du være ekstra varsom med å følge smittevernreglene nå.

Det er ordfører Torgeir Dahls klare oppfordring i dag.

Mange henvendelser

Innerdal forteller at de har fått mange henvendelser fra både ansatte og innbyggere som selv har vært i disse regionene, eller har hatt besøk av personer derfra.

– Det er viktig å understreke at de generelle anbefalingene om å teste seg ved symptomer nå er særlig viktig. Det er for at vi skal kunne komme tidlig i gang med smittesporing der dette blir nødvendig, skriver Innerdal i en epost.