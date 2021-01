Molde med strakstiltak mot mutant-virus

Nyheter

Molde kommune la søndag ettermiddag ut en melding om tiltakene under fanen Regler for ansatte og vikarer.

«Har du nylig vært i Oslo og/eller i Viken fylke? På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo er det søndag 24. januar innført to strakstiltak for ansatte i Molde kommune. Dette gjelder for ansatte som har vært i Oslo og/eller Viken fylke fra 17. januar og fram til i dag:

Jobber du på kontor, skal du ha hjemmekontor inntil den nasjonale situasjonen er avklart.

Jobber du innen helse og omsorg og har pasientkontakt, skal du hurtigtestes. Dette avtales med enhetsleder.»

Høie: Nye tilfeller av mutert virus understreker alvoret i situasjonen Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke er overraskende at det kommer flere tilfeller av mutert virus i Nordre Follo. Situasjonen er uoversiktlig, sier han.

Det understrekes at dette kun gjelder dem som nylig har vært i Oslo-regionen. For andre ansatte i Molde kommune er det ingen nye regler.

Avventer nasjonale anbefalinger

På spørsmål fra Rbnett om det også kan komme nye tiltak for alle innbyggere som har vært i de aktuelle områdene, svarer kommuneoverlege Cato Innerdal:

– Vi følger de nasjonale anbefalingene og forventer at det vil komme ytterligere informasjon i løpet av kvelden.

Høie ber kommunene i nord unngå søringkarantene Helseminister Bent Høie (H) forstår at kommuner er redde for å få mutantviruset, men ber kommunene la være å innføre egne karanteneregler for Oslo-folk.

Helseforetaket også

Også Helse Møre og Romsdal innfører strakstiltak, melder NRK. Ansatte og studenter som blir bedt om å ikke møte ved sjukehus eller andre institusjoner dersom de har vært i eller hatt besøk fra de aktuelle kommunene på Østlandet. Hvis besøket skjedde etter fredag klokka 01.00 venter karantene i ti dager, går det fram i en e-post helseforetaket har sendt ut til alle ansatte.