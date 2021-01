Slik så det ut i Tusten fredag morgen: – Uakseptabelt

Torsdag kveld samlet en gjeng ungdommer seg for å drikke alkohol ved Brenthaugen i Tusten. Søpla lot de ligge igjen etter seg. Park- og anleggssjef i Tusten Skiheiser AS, Lars Tore Lien, sier at dette både er uakseptabelt og potensielt livsfarlig.