Dahl: – Rammen burde vært justert opp for lenge siden

Nyheter

ROR-leder og ordfører i Molde, Torgeir Dahl, hadde et håp om at helseforetaket og Skanska ville komme til enighet. Men det ser ikke ut til å skje. I sin anbefaling til styret i Helse Møre og Romsdal, anbefaler administrerende direktør Øyvind Bakke styret om å si nei til det siste tilbudet til Skanska og heller gå for alternative løsninger for å få realisert Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).