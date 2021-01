Bakke: Foretaket klarer et større sjukehuslån, med penger fra ny modell

Nyheter

Torsdag kl. 10 starter styremøtet i Helse Møre og Romsdal. I sakspapira foreslår toppsjef Øyvind Bakke blant annet at styret avbestiller resten av kontrakten med Skanska om bygging av nytt sjukehus; at det jobbes med ny modell for gjennomføring av prosjektet – og at styret ber Helse Midt-Norge om å øke låneramma med 590 millioner kroner.