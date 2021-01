Kjærkommen vinter

Nyheter

Sjelden har vel snøen kommet mer beleilig. Denne uka har det flommet over med ski- og vinterbilder fra Romsdal. Endelig kan vinterutstyret testes i spektakulært landskap. Da Erna Solberg gikk ut med meldinga om at landet mer eller mindre stenger ned på nytt så det mørkt ut. For mange ga den hvite snøen ny, kjærkommen energi. Noen ganger hjelper det at det er stabilt kaldt. Ikke bare blir det lysere. Snøfallet stimulerer også til turglede i en hverdag der mange andre tilbud er satt på vent. Dette gir lyse postkort fra en årstid som ikke trenger være mørk.