Nyheter

– Jeg var ikke klar over at situasjonen ved fødeavdelingene var så prekær som det viser seg. Jeg har registrert at det har vært vanskelig å rekruttere fagfolk til fødeavdelingene, men beslutningen om å stenge fødeavdelingen i Kristiansund fra 8. februar kom brått på, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve til Romsdals Budstikke.