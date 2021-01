Tussentunnelen åpen igjen etter ulykke

Nyheter

Klokka 10.24 onsdag formiddag meldte politiet i Møre og Romsdal om ei trafikkulykke i Tussentunnelen.

Tunnelen var stengt en periode etter ulykka, men like før klokka 12 meldte vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen igjen.

En personbil skal ha kjørt inn i en lastebil bakfra. Sjåføren, som var alene i bilen, framstår oppegående og er ute av bilen.

Politiet tror årsaka til ulykka er at personbilen fikk dugg på ruta da den kjørte inn i tunnelen. Videre tror de at bilen hadde for stor fart, og kjørte inn i lastebilen. Det skal være store skader på personbilen.

Sjåføren er kjørt til akuttmottaket på Molde sjukehus for sjekk. Vedkommende skal ha smerter i skulder og kuttskader i ansiktet.

Sjåføren anmeldes og får førerkortet beslaglagt.

Det var lastebil-sjåføren som meldte fra om ulykka.

Politiet opplyser at ulykka skal ha skjedd cirka 200 meter fra Hustadvika-siden.