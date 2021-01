Stikk Ut! har fått pris

Nyheter

– Stikk Ut! har bidratt til å gjøre innbyggerne i fylket kjent med, og stolte av sitt eget fylke. Det er et tilbud for alle i Møre og Romsdal, uavhengig av geografi, alder og sosiale forhold. Med nesten en million registrerte turer i 2020, er Stikk Ut! et viktig folkehelsetiltak, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve.