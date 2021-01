Politiet meiner å ha bildebevis på hærverk på Haramsøya: - I ytste konsekvens vurderer vi nytt ferdselsforbod

Nyheter

(Sunnmørsposten) – Vi ønskjer ikkje å skjere alle over same kam, og understrekar at dei aller fleste på Haramsøya oppfører seg ordentleg, uavhengig av syn på vindkraftutbygginga på Haramsøya, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund og held fram: