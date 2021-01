Jacob (20) fikk korona på jobb i Østfold – etter at han kom hjem måtte 50 personer i Molde teste seg

Over 50 personer er satt i karantene og midlertidig karantene i påvente av prøvesvar, etter at Jacob Berg kom hjem fra frilansjobben på Østlandet. – For min del går jeg bare rundt og håper på at alle får negative prøvesvar, sier fotballtreneren og studenten.