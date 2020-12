Fjerner bommene i parkeringshuset 1. januar

Nyheter

Det er Molde kommune som opplyser at det blir nytt betalingssystem i Molde parkeringshus fra 1. januar 2021. Da installeres kamera som leser skiltnummeret på alle biler ved inn- og utkjøring, og bommene blir fjernet. Man slipper derfor å stoppe og trekke billett.

De som verken har smarttelefon eller bruker internett, kan fortsatt betale i automat. Der skriver man inn kjennemerket på bilen sin og betaler beløpet som kommer opp.

Folk med tilgang til smarttelefon og internett har også fire andre løsninger å velge blant, i app eller på nett:

Automatisk trekk i egen app med navn Molde parkering . Den ble lansert før jul i Google Play og App Store. Prisen er som i P-automaten, og man kan inngå avtaler i appen. I løpet av 2021 kan den også brukes til parkering i Molde sentrum.

. Den ble lansert før jul i Google Play og App Store. Prisen er som i P-automaten, og man kan inngå avtaler i appen. I løpet av 2021 kan den også brukes til parkering i Molde sentrum. Bruke EasyPark-appen . Den koster litt mer enn appen til Molde parkering siden EasyPark har påslag på P-prisen.



. Den koster litt mer enn appen til Molde parkering siden EasyPark har påslag på P-prisen. Registrere bruker på nett

Betale via Molde kommunes nettsider innen 48 timer etter utkjøring.

Berøringsfri betaling

I infoartikkelen på egne hjemmesider skriver kommunen at det gamle systemet er utdatert og dyrt å drifte. Og at det fra 1. januar kreves at alle parkeringsanlegg skal ha mulighet for berøringsfri betaling.

– Vi oppfordrer alle til å registrere seg, uavhengig av om du er fast kunde fra før eller ikke, sier leder for parkeringshuset Steinar Brevik.

De som har betalt for en måned, seks måneder eller ett år, kan registrere seg på denne nettsida.

Dette koster parkeringa

Molde parkeringshus har 620 plasser og følgende priser:

Per time: 23 kroner

Per døgn: 165 kroner

Månedskort: 1.050 kroner

Halvårskort: 5.460 kroner

Årskort: 9.900 kroner