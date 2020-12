Politiet: – Vi har iverksatt en rekke tiltak i distriktet

Nyheter

Ansatte ved Krisesenteret for Molde og omegn IKS henviser til kritikkverdige tall, både nasjonalt og regionalt. Elin Drønnen, politiinspektør og driftsenhetsleder for påtale i Møre og Romsdal politidistrikt, forteller at det jobbes med saken både i vårt distrikt og i landet for øvrig.