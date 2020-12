Vil diskutere lavere priser for Moldebadet

Nyheter

MOLDE: – Om flere kjøper årskort, vil det gi stabile inntekter til Moldebadet, uavhengig av bruken. Om prisen senkes så vil kanskje flere bestemme seg for å kjøpe årskort. Slik det er i dag, oppleves prisen for høy. Det sa Anders Vollan (Frp) da kommunestyret torsdag hadde til behandling saka om neste års priser for Moldebadet.