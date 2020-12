Nyheter

Nedleggelsen av Farstad i sin nåværende form var det klart mest omdiskuterte punktet da kommunestyret i Hustadvika vedtok budsjettet for 2021. Samarbeidspartiene Sp, SV, KrF og Miljøpartiet De Grønne sikret flertallet som betyr at omsorgssenteret bli avviklet i løpet av de nærmeste to årene. De ansatte får arbeid andre steder i kommunen og de 23 beboerne flyttes til andre institusjonsplasser.