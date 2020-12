Frykter stort frafall fra idretten

Nyheter

17. september vedtok kommunestyret i Hustadvika med knapt flertall å innføre leie av Eidehallen. Det betyr at idrettslagene må betale kommunen for å bruke hallen. For Eide og Omegn Fotballklubb (EOFK) vil det bety en økt utgift på kr 100 000,- pr år, for Eide IL 38 000 kr og for Eide klatreklubb en merutgift på 55.000 kroner, går det fram av utregningen idrettsrådet har gjort.