Skanska visste ikke om «avbestilling»

Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska, har ingen kommentar til nyheten om at styret i Helse Møre og Romsdal onsdag ble frarådet å inngå byggekontrakt med entreprenøren. Årsaken til frarådinga er at Skanskas siste tilbud, levert tirsdag, koster for mye, ifølge Johan Arnt Vatnan, leder i prosjektstyret for bygginga av akuttsjukehuset.